"As torres eólicas e os motores estão ficando maiores e mais pesados, então o nióbio na estrutura da torre ajuda a aumentar sua resistência e deixá-la mais leve. Com 300 gramas de nióbio por tonelada de aço, muda-se a estrutura do aço." Gustavo Macedo, diretor comercial da Boston Metal e especialista no mercado de nióbio.

"Para trabalhar na Amazônia, você precisa ter esperança. Sou otimista, porque a nossa geração e a próxima ainda vão ter chance de mudar o cenário de crise. Mas hoje a situação é crítica, porque não temos de fato mais zona de amortecimento. Se não mudar o paradigma de como deve ser o desenvolvimento da floresta, a gente vai perder a Amazônia." Emiliano Ramalho, diretor técnico-científico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas.

"Vamos levar para o vice-presidente. Não estamos trabalhando com a possibilidade de a usina (Termelétrica Candiota 3) ficar fechada, isso vai empobrecer ainda mais a nossa região." Luiz Carlos Folador (MDB), prefeito de Candiota

"A integração com o canal digital é muito importante, não só para vender, mas também para chamar e ter segundos de atenção do consumidor." Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS.