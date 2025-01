"O Mais Médicos é uma realidade, e faz diferença. Na Estratégia de Saúde da Família, hoje, o programa permite horários de atendimento estendidos." Nísia Trindade, ministra da Saúde.

"O fenômeno de fortalecimento do dólar se exacerba em função dos aspectos domésticos associados às incertezas fiscais e ao pacote de corte de gastos públicos do governo federal." André Cunha, professor de Ciências Econômicas da Ufrgs.

"Não é proibir o celular na sala de aula que vai garantir que os estudantes tenham mais atenção ou se interessem mais pela escola. O que vai trazer de novo o interesse é um ambiente mais tecnológico. É melhorar a dinâmica e a didática das aulas, é garantir uma formação mais lúdica dos estudantes." Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

"Acreditamos que a proibição do uso de celular terá reflexo positivo na aprendizagem, mas será importante que se faça um trabalho de conscientização com os estudantes e, também, com as famílias. Devemos focar não na proibição, mas sim em uma educação para o bom uso desses equipamentos, já que fora da escola eles continuarão existindo na vida dos estudantes." Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinepe-RS.