Marcel Fukayama, coordenador da coalizão internacional G20 pelo Impacto.

"A influenza aviária tem avançado em outros países. Se conseguirmos evitar o problema aqui, a tendência é de um salto nas exportações dos ovos. Também é preciso regularizar as exportações, após o encerramento do foco da doença de Newcastle, em mercados como o Chile, que é um potencial importador dos ovos gaúchos. Esperamos que isso aconteça no primeiro trimestre deste ano." José Eduardo dos Santos, presidente da Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul.

"Para nós, (La Niña) é ruim porque diminui a disponibilidade de água para as plantas, para agricultura, para o bioma Pampa, para as árvores, para a cidade como um todo e para as pessoas". Eliana Fonseca, professora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) sobre a não vinda do La Niña.

"Ninguém controla o fenômeno climático. A inflação ficou muito concentrada em alimentos em 2024. Neste ano, acho que vai ficar mais disseminada entre os grupos do IPCA." André Braz, do FGV Ibre.

"Precisamos entender o Brasil que queremos ser." Marcel Fukayama, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e coordenador da coalizão internacional G20 pelo Impacto.