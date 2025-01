"Não tem discussão de mudar regime cambial. (O dólar) teve stress no mundo todo, no Brasil também." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

"Essa história de que o povo não come dólar já acabou. As pessoas já entenderam que o povo come dólar: em algum momento, câmbio bate na inflação de alimentos." Elena Landau, economista.

"O que acontecia com o direito - e ainda acontece, mas acho que a gente vem melhorando - é transformar a linguagem num instrumento de poder que exclui do debate as pessoas que não têm aquela chave do conhecimento." Luís Roberto Barroso, presidente do STF.

"Existe uma desconexão no Brasil, tanto por parte dos empresários que transformariam a vacina em produto quanto do governo, em relação ao potencial científico do País." Cristina Bonorino, imunologista da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

"O BRDE já tem uma trajetória em apoiar iniciativas com um olhar para as pessoas que mais precisam, mas desta vez buscamos reforçar o espírito de solidariedade do povo gaúcho. (A reconstrução) passa igualmente pelo socorro às instituições sociais que foram igualmente impactada." Ranolfo Vieira Júnior, diretor-presidente do BRDE.