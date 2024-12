"Temos implementado importantes políticas públicas no sistema penal, garantindo que ele cumpra seu papel de reintegrar indivíduos à sociedade e reduzindo a criminalidade. Esses novos investimentos contribuirão para que o RS seja, cada vez mais, uma referência em políticas penais." Luiz Henrique Viana, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo.

"Após um momento adverso no mercado de trabalho gaúcho, em razão dos eventos meteorológicos extremos do segundo trimestre, em outubro o estoque de postos formais já superava, por pequena diferença, o patamar de abril, anterior ao desastre." Guilherme Xavier Sobrinho, pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, referindo-se aos dados apresentados na série histórica do Novo Caged.

"Os mercados locais brasileiros estão experimentando um desses 'overshoots' (reação exagerada que causa desvalorização elevada no curto prazo) clássicos de economias emergentes, nos quais um gatilho fundamental se combina com fatores técnicos ruins para causar uma liquidação que se retroalimenta." Mohamed El-Erian, economista americano consultor-chefe da Allianz, sobre a disparada do dólar.

"Está claro que o Brasil tem um problema fiscal." Marcelo Portugal, consultor econômico da Fecomércio-RS.