"Admito que estava errado. Me enganei, e não tem nenhum problema eu chegar aqui e dizer para vocês que me enganei, que estava errado, que tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras (corporais em PMs)." Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

"Com o desafio fiscal que o governo tem pela frente, os cortes de gastos e aumentos de impostos que têm que vir no futuro diminuem um pouco do otimismo para uma trajetória de crescimento sustentável. Em resumo, o receio é que o resultado positivo de hoje em dia seja apenas um 'voo de galinha'." Caio Ferrari, professor de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

"Uma das melhores formas de mexer na estrutura da desigualdade é mexer na educação. Isso é bom não só para a qualidade de vida, tem reflexo na economia, na produtividade." Juliana Trece, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

"A saúde passa por um momento de reflexão. A população envelhece e o custo dos serviços aumenta. E há um problema sério na saúde suplementar e também no SUS. Então, quando o setor privado ou público investe, todos saem ganhando porque é uma rede." Luciano Zuffo, sócio-fundador do Grupo São Pietro.