"As licenças ambientais desempenham um papel crucial para assegurar que as atividades econômicas de grande impacto sejam realizadas de maneira ambientalmente correta." Renato Chagas, presidente da Fepam.

"O mercado (imobiliário) se mostrou sólido em 2024, com bons índices de absorção da oferta, e isso traz mais segurança aos incorporadores para novos projetos." Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel.

"O conceito de desenvolvimento sustentável não opõe economia e meio ambiente. Não existe desenvolvimento que não seja sustentável. O que vemos (alterações no Código Estadual de Meio Ambiente e no Código Florestal promovidas em 2020) é um retrocesso de 50 anos." Gonçalo Ferraz, professor do Departamento de Ecologia da Ufrgs.

"Este é um acordo ganha-ganha (tratado de livre comércio entre União Europeia e Mercosul), que trará benefícios significativos para consumidores e empresas, de ambos os lados. Estamos focados na justiça e no benefício mútuo. Ouvimos as preocupações de nossos agricultores e agimos de acordo com elas. Este acordo inclui salvaguardas robustas para proteger seus meios de subsistência." Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.