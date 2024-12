Gustavo Ene, ex-secretário de Desenvolvimento do Ministério da Economia

"Dezembro marca a luta contra o HIV/AIDS. O Brasil é referência global no tema desde o governo FHC, com a criação de um programa pioneiro de distribuição gratuita de medicamentos para portadores do vírus, além de isenção fiscal para remédios, quebra de patentes e incentivo a genéricos." Pedro Pereira (PSDB), deputado estadual.

"Quando tem crise, os jovens saem do mercado de trabalho. Com a retomada da economia, há uma redução dos que somente estudam e dos que não estudam e não estão ocupados." Denise Guichard Freire, analista do IBGE.

"Para 2025, estamos com bastante expectativas para um resultado novamente positivo para o agronegócio no Rio Grande do Sul, que deve impactar na totalidade do segmento do varejo." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"O Rio Grande do Sul estava no holofote do Brasil a partir das cheias. Isso deu oportunidade para ficarmos atentos aos desafios que o Estado sempre teve. É uma chance para finalmente o Estado se unir ao restante do Brasil e abrir as portas para o mundo." Gustavo Ene, conselheiro da Ulbra e do BTMG, ex-secretário de Desenvolvimento do Ministério da Economia, em fala durante painel do Mapa Econômico do RS.