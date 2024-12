Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal

"É um trabalho de embaixada. Tapete vermelho é o lugar onde você se apresenta fora da tela, onde se cria uma imagem personificada daqueles que realizaram o filme." Fernanda Torres, atriz cotada ao Oscar.

"As energias renováveis exigem constante evolução tecnológica. Precisamos criar um ambiente de confiança e lealdade para construir soluções consensuais. O que é imposto dificilmente se viabiliza. Além disso, a especialização na área é fundamental." Felipe Teixeira Neto, promotor do Ministério Público do RS.

"Foi graças à exportação muito consistente que o Brasil conseguiu escapar do mal das grandes desvalorizações que desequilibram a macroeconomia brasileira. Então, é absolutamente fundamental se conectar ao resto do mundo e aproveitar as oportunidades. Proporcionalmente ao PIB do Estado, o RS deve ser um dos que mais exporta no País." Alexandre Mendonça de Barros, sócio fundador da MB Agro Consultoria.

"As plataformas dificultam e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso seu. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. E eu tenho uns 20 perfis e tenho que ficar correndo atrás." Alexandre de Moraes, ministros do STF, durante julgamento de trechos do Marco Civil da Internet.