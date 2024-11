Danielle Calazans, secretária Estadual de Planejamento, Governança e Gestão

"A vitória sobre a inflação está à vista para a Europa." François Villeroy de Galhau, dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC francês.

"Estamos decrescendo num ritmo hemorrágico, perdendo leitores de maneira muito rápida e intensa. Realço por exemplo a queda brutal no Ensino Fundamental 1, de cinco a dez anos, exatamente no período de formação de leitores, em que a escola deveria atuar para tornar esses meninos e meninas leitores por gosto e não por imposição." José Castilho Marques Neto, ex-secretário do Plano Nacional do Livro e Leitura nos governos de Lula e Dilma Roussef.

"A COP29 adotou nova meta de financiamento aquém das necessidades dos países em desenvolvimento e sem nenhuma obrigação clara para os países desenvolvidos." Raíssa Ferreira, diretora de Campanhas do Greenpeace Brasil.

"A estratégia para gestão dos imóveis do Estado passa por avaliar as melhores possibilidades de utilização. A venda a partir de leilões abertos a qualquer interessado que preencha os requisitos amplia as chances de sucesso, dá um destino a imóveis que, em grande parte, estão sem utilização, e ainda permite que sejam direcionados recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul." Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS.