"Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas." Alexandre Bompard, CEO do Carrefour.

"O bom momento do mercado de trabalho se deve às reformas feitas no Brasil." Roberto Campos Neto, presidente do BC.

"A Black Friday não é apenas uma oportunidade de vendas, é uma chance de construir relacionamentos duradouros com os consumidores. Conhecer as tendências e preparar-se adequadamente é essencial para aproveitar a data." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"A ovinocultura é uma grande potência no RS, e o recurso de quase R$ 5 milhões (liberado pelo Estado) vai favorecer muitas ações e mostrar a grande capacidade que temos de produzir uma carne de alta qualidade." Clair Kuhn, secretário da Agricultura.

"Precisamos de portos, aeroportos, estradas. O desenvolvimento social só é possível por meio do desenvolvimento econômico." Fabrício Forest, presidente do Prêmio Exportação RS.