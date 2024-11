"As marcas são beneficiadas quando sua cultura está definida e alinhada com seu propósito, à missão e à forma de agir, tanto interna quanto externamente. A cultura de marca é a materialização do 'jeito de ser' das organizações." Cristina Franco, presidente do Conselho da Associação Brasileira do Franchising (ABF).

"Aqueles que emitem menos gases estufa estão sofrendo com secas, queimadas, enchentes. Então os países que causam os desastres têm que ser aqueles que pagam o maior preço." Aki Sawyerr, prefeita de Freetown, capital de Serra Leoa, em cúpula do G-20, no RJ.

"A União Europeia está interessada, neste momento, em se fechar dentro de si mesma? Ou está interessada, neste contexto geopolítico particular que vivemos, e especialmente depois das eleições norte-americanas, em expandir a rede dos nossos acordos comerciais com terceiros países para manter também a nossa influência econômica e comercial? Acho que a resposta é muito clara." Luis Planas Puchades, ministro da Agricultura da Espanha.

"Se for aprovado o que estão colocando (PEC que pode acabar com o aborto legal no País), é um retrocesso naquilo que a gente já tem garantido na legislação brasileira." Cida Gonçalves, ministra das Mulheres.