Claudir Nespolo, superintendente regional do Trabalho no RS

"O principal índice de preços do consumidor do Reino Unido não está dizendo se a dinâmica da inflação foi vencida. Estou pronta para cortar juros em maior escala quando os riscos de inflação passarem." Catherine Mann, dirigente do Banco da Inglaterra.

"A importância da construção da ponte Rio Grande-São José do Norte é imensurável. Estudos apontam que atrairá mais turistas de países vizinhos e ampliará o potencial portuário de Rio Grande. Estamos falando de um novo ciclo de desenvolvimento para toda a região." Jair Rizzo, presidente da Comissão Regional Pró-Ponte.

"Com elevados níveis de dívida pública e privada e modesto crescimento econômico, o mundo não pode permitir a instabilidade financeira." Klaas Knot, presidente do Financial Stability Board, em carta aos líderes do G-20.

"Em uma democracia, precisamos resolver conflitos e apontar soluções de temas que são sensíveis ao crescimento econômico e à distribuição da renda. Muitas vezes, isso fica restrito ao Congresso Nacional, às mudanças legislativas, e a sociedade que representa os segmentos envolvidos não participa diretamente." Claudir Nespolo, superintendente regional do Trabalho no Rio Grande do Sul.