"Hoje os aplicativos (de banco) e o internet banking representam o principal ponto de contato das pessoas com o seu dinheiro." Lívia Chanes, presidente do Nubank Brasil.

"O princípio judaico Tikun olam nos diz para transformar o mundo ao nosso redor, que nossas ações e a forma como tratamos as pessoas podem tornar a comunidade um lugar melhor. Esse preceito me acompanha em toda minha trajetória". Marcos Rovinski, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

"É extremamente importante que a gente utilize informações em tempo real de acompanhamento dos fenômenos climáticos, com a disseminação rápida de informações, como no caso de uso aplicativos e principalmente com ferramentas de Inteligência Artificial para previsão futura." Alejandro Frank, professor e diretor do Núcleo de Engenharia Organizacional da Ufrgs.

"Estamos em um processo de expansão grande. Hoje, já estamos entre as cinco maiores administradoras de condomínios do Brasil, atuando em cinco estados. Colocamos nossa energia, em um primeiro momento, em SC e no PR. Mais recentemente começamos a atender clientes em Minas Gerais e na Paraíba." Júlia Dal Santo, CEO da Guarida.