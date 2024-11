Antônio Cesa Longo, presidente da Agas

"A verdade é que a inteligência artificial tem capacidade de armazenar muito mais informações que o cérebro humano, e a capacidade de processá-las em muito maior velocidade. Portanto, em muitas matérias, efetivamente, a inteligência artificial vai ser capaz de decidir melhor do que a condição humana." Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A política de imunização deve ser permanente, assim como a educação. Toda criança deve poder se matricular numa escola a qualquer hora, não só no período de matrículas. É isso que defendemos, sem obstáculos burocráticos." Mário Volpi, coordenador nacional do Selo Unicef.

"Se os países não conseguirem construir resiliência nas cadeias de suprimento, toda a economia global será colocada de joelhos." Simon Stiell, secretário executivo do Clima da ONU.

"As pequenas e médias empresas do varejo são fundamentais para elevar a barra do atendimento, do serviço agregado e da competição para além das margens estreitas. Os pequenos, muitas vezes, ensinam os grandes a rentabilizar categorias através de sua vivência muito próxima com o cliente." Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).