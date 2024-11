"O Copom mantém a sabotagem à economia do Brasil e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um País que precisa e quer continuar crescendo." Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

"Para 2024, podemos ver que a gravidade do buraco na camada de ozônio está abaixo da média em comparação com outros anos das últimas três décadas, mas a camada de ozônio ainda está longe de estar totalmente curada." Stephen Montzka, cientista sênior do Laboratório de Monitorização Global da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA.

"Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no Brasil." Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.

"Como universidade comunitária, é nosso papel na UPF atuar para transformar a realidade nas comunidades que nos cercam." Josiane Petry, coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, projeto de extensão do curso de Direito da UPF que integra rede de proteção de vítimas de violência doméstica no Norte do RS.

"A fome, a desigualdade, não é uma responsabilidade só do governo." Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.