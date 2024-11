"O Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) é um símbolo do Estado. Por isso, merece ser melhor preparado para as necessidades dos servidores e da população." Rafael Ramos, subsecretário de Parcerias e Concessões das secretarias da Reconstrução Gaúcha (Serg), sobre a reforma e remodelação do prédio, em Porto Alegre.

"Ao submeter crianças negras a condições de exploração severas, com menores salários e mais riscos, o mercado de trabalho perpetua um ciclo de exclusão que compromete o desenvolvimento dessas populações, limitando suas oportunidades de ascensão social." Michelly Antunes, líder de Programas e Projetos Sociais na Fundação Abrinq.

"Os investidores ainda estão céticos quanto ao potencial de recuperação sustentável da China, o que afeta diretamente setores como mineração e petróleo." Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais da The Hill Capital.

"Com Lula, tratei de cinco temas. Três deles pontuais: a binacionalidade do aeroporto de Rivera, a construção de uma nova ponte sobre o rio Jaguarão, e o canal São Gonçalo, que nos permite sair por um porto brasileiro. Alguns dirão que é perda de soberania não sair pelo porto de Montevidéu e sair pelo Rio Grande do Sul. Soberania é ser competitivo no mundo." Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai.