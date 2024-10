"A expectativa é de que possamos viabilizar a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária da forma mais breve possível, sem açodamentos ou atropelos, com a ampla participação de todos que se dispuserem a construir um consenso em torno do projeto." Eduardo Braga (MDB-AM), senador e relator da matéria.

"Com contratos de longo prazo, serviços que devem ser permanentes, como a dragagem, a derrocagem e a sinalização terão mais previsibilidade, garantindo o cuidado permanente com as condições dos portos." Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

"Donald Trump será mais focado em isolacionismo e protecionismo. Um governo Kamala Harris será mais engajado com a comunidade global." Tim Adams, chefe do Instituto de Finanças Internacionais.

"Os acessos rodoviários (à Região Central) são precários, a hidrovia não é operada, não temos um aeroporto civil e a África, por exemplo, faz dez vezes mais ferrovias que o Brasil. Isso significa que, se não avançarmos, e a nossa região precisa ser protagonista na logística, vamos perder até mesmo a competitividade na soja. A logística precisa ser um investimento de longo prazo." Luciano Schuch, reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), durante painel do Mapa Econômico do RS em Santa Maria.