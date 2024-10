"A divergência de crescimento com uma zona do euro em dificuldades continua sendo um tema fundamental subjacente positivo para o dólar." Francesco Pesole, do banco holandês ING.

"Congressos e feiras em Porto Alegre não tem incentivo. Estamos deixando de receber aqui eventos internacionais, como congressos, seminários e feiras que foram embora do nosso Estado." Daniel Goudinho, presidente do Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos (Sindiprofes-RS).

"O IPCA-15 deve fornecer o suporte para que o Copom adote, eventualmente, uma postura mais 'hawkish' (agressiva contra a inflação, com alta de 0,50 ponto percentual) na reunião de novembro, embora existam também elementos que sustentem uma postura mais serena, com um aumento mais brando, de 0,25 ponto percentual." André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

"As pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 estão sendo processadas e julgadas no STF. Se o Congresso resolver dar anistia a elas, estará claramente fazendo uma invasão de uma competência que é do Supremo." Tânia Maria de Oliveira, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.