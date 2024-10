Francelino Valença, presidente da Fenafisco

"O valor do pedágio afeta a competitividade da Zona Sul gaúcha. As transportadoras não pagam o pedágio, mas isso aumenta o custo para os embarcadores, o que encarece o transporte e afeta o trabalho." Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no RS (Fetransul).

"A inflação de serviços deve continuar pressionada pelo mercado de trabalho aquecido e por ganhos salariais acima da produtividade. Fatores climáticos, como a seca, também devem continuar pressionando itens como a conta de luz e o preço das carnes." Claudia Moreno, economista do C6 Bank.

"A repercussão do projeto que permite aos cidadãos declararem por escritura pública sua intenção de doar órgãos ao falecer, sem qualquer custo e com total idoneidade, foi tão boa que hoje todos os cartórios do País estão aptos. E melhor ainda: pode ser feito de forma digital através do e-notariado." Alan Lanzarin, tabelião titular do 9° Tabelionato de Notas de Porto Alegre.

"Alguém tem de pagar a conta. Geralmente quem tem incentivo são as grandes corporações. Como é que a pequena e a média empresa sobrevivem com essa concorrência desleal?" Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco).