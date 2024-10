"O preço médio das exportações de carne suína tem registrado altas consecutivas ao longo de 2024, com impacto positivo nas receitas dos embarques. O fluxo deve seguir positivo, com perspectiva de crescimento nas exportações totais do ano." Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

"Basta respeitar as regras fiscais, adotar as medidas para garantir que as despesas obrigatórias tenham uma tendência sustentável e cumprir as metas fiscais, que são possíveis de serem cumpridas, e o Brasil recupera o grau de investimento ainda em 2025." Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

"A reabertura do Salgado Filho é uma conquista para todos os gaúchos, para o turismo e para a economia." Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

"Não podemos mais errar. Foi uma das lições das enchentes. É uma oportunidade para trabalharmos com maior intensidade e responsabilidade os pontos fortes dos nossos municípios para atrairmos empreendedores e multiplicarmos atividades como o turismo. Eventos como o Mapa mostram a importância de agirmos regionalmente e unidos entre os nossos municípios." Rubemar Paulinho Saubego, prefeito eleito de São Francisco de Assis, durante painel do Mapa Econômico do RS em Santa Maria.