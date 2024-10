"A vida das pessoas acontece em um espaço, ou seja, em um terreno, em uma edificação onde a experiência humana se concretiza. É por isso que precisamos pensar a construção ou a reforma de uma escola de maneira ampla. A escola, mais do que um espaço onde transcorre boa parte da vida de um estudante, deve ser um lugar para sonhar." Izabel Matte, secretária de Obras Públicas do RS.

"Estamos anunciando mais R$ 100 bilhões em crédito para micro, pequena e média empresa através de qualquer banco do País. Por quê? Porque a gente entra com a garantia, que é o que o pequeno, o médio e o micro não têm. Pode ir no banco e pedir." Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

"Acho que falta educação ambiental. As pessoas no geral precisam entender a importância da conservação. Produzir com qualidade e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo é um potencial da região (central do RS)." Letícia Pedrali, engenheira florestal.

"O debate é o primeiro passo para solucionarmos problemas ou detectarmos as oportunidades para a economia da região. Mas após o debate, é preciso ir para a prática. Definir a prioridade conjunta da região e atacar." Julio Kirchhof, vice-presidente da Fiergs, durante painel do Mapa Econômico do RS em Santa Maria.