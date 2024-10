"Quando o aeroporto reabrir, temos a certeza de que o mercado vai começar a aquecer ainda mais. Estimamos que o setor hoteleiro local consiga atingir uma ocupação ao redor dos 70% já nos meses de novembro e dezembro deste ano." Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado.

"A saúde está no centro da economia do futuro. Por isso, queremos cada vez mais um setor mais forte e competitivo, e isso é o papel do BNDES." José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"As pessoas acham que a questão das bets é mais importante do que a publicidade das bets, mas elas são inseparáveis. Só existe a questão de mercado das bets porque, antes, existe a publicidade delas." Bruno Pompeu, professor de publicidade da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP que tem estudado o tema.

"Ano passado o plantio do trigo apresentou algumas dificuldades, depois de uma grande safra em 2022, e agora espera-se novamente uma boa safra com mais de 4 milhões de toneladas. O trigo é, numa rotação de cultura e plantio de inverno, o cereal mais plantado no RS." Clair Kuhn, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS.