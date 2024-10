Gabriel Galípolo, diretor de política monetária e futuro presidente do BC

"Nosso papel é não atrapalhar quem produz e buscar melhorar as estradas rurais e a segurança rural. Seguiremos na defesa do que é mais precioso, que são as pessoas. Afinal, a comida que está na mesa da cidade vem das mãos de uma família do campo, que é forte e resiliente." Paula Librelotto (MDB), prefeita de Cruz Alta.

"Determinadas lideranças tensionam os limites do que é democraticamente aceitável." Isabela Kalil, antropóloga que coordena o Observatório da Extrema Direita.

"A campanha eleitoral nos EUA está muito parelha, com Kamala Harris pouco à frente nas regiões mais indecisas. Mas Kamala não é tão boa na campanha. É uma disputa entre uma vice-presidente e um ex-presidente. Donald Trump está um pouco à frente, com algo como 55%, mas a eleição está muito indefinida." Jon Lieber, analista político e chefe de pesquisa e diretor para os Estados Unidos da Eurasia Group.

"A taxa de juros básica no Brasil está se movendo basicamente observando o que está acontecendo do ponto de vista da atividade e olhando para as projeções da inflação dentro do horizonte relevante. Dada a volatilidade, a gente está bastante dependente de dados e mais reativo." Gabriel Galípolo, diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central (BC).