"O mês de outubro é clássico para que as mulheres se deem conta da importância da mamografia e façam os exames regulares." Fernando Ritter, secretário de Saúde de Porto Alegre.

"O balanço de riscos é majoritariamente altista com chance de a seca pressionar ainda mais os preços de energia (via acionamento de bandeira vermelha 1 em dezembro) e de alimentos." Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco.

"As necessidades crescentes de financiamento da saúde pedirão um sistema mais organizado, menos fragmentado, com relações mais sustentáveis entre os agentes e governança sólida." Thais Junqueira, superintendente geral da Umane - associação que apoia iniciativas no âmbito da saúde pública que impactam no SUS.

"Prover e fortalecer políticas públicas voltadas para o acesso seguro ao saneamento básico é um fator fundamental para avançarmos rumo aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás." Rodrigo Resende, oficial de Água, Saneamento e Higiene do Unicef no Brasil.

"Estamos determinados a defender a indústria da UE contra o abuso dos instrumentos de defesa comercial." Olof Gill, porta-voz para Comércio e Agricultura da Comissão Europeia.