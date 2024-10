"A inserção de genes que conferem à soja a capacidade de produzir proteínas que controlam as lagartas proporcionou ao produtor rural uma ferramenta adicional para lidar com o complexo processo de manejo integrado de pragas. E o sucesso da tecnologia se mostra pela rápida adoção por parte dos produtores rurais. Na safra 2023/2024, 86% das lavouras do País haviam incorporado." André Pessôa, agrônomo e sócio diretor da Agroconsult.

"Cortar gasto tributário politicamente é o mais difícil, porque existem lobbies aguerridos." Guilherme Cezar Coelho, fundador da Samambaia.org, instituto dedicado a políticas para crescimento econômico e redução de desigualdade de renda.

"Nosso desafio é investir na qualidade da educação a distância, que é a que permite a democratização do acesso ao ensino superior em todo o Brasil." Celso Niskier, diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

"Nenhuma administração ajudou Israel como a minha. Netanyahu deve ser lembrar disso." Joe Biden, presidente dos EUA, ao ser questionado se o premiê de Israel estaria tentando influenciar as eleições norte-americanas ao dizer que só negociará acordo diplomático no Oriente Médio com o próximo governo.