erlon Brandão, diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do MDIC

"Não há destinação de recursos (para o porto de Arroio do Sal) pelo governo federal e nem pelo Estadual, ou seja, 100% do investimento é privado." André Busnello, diretor jurídico da Sociedade Porto Meridional.

"Licitantes que se apresentam contumazes devedores trabalhistas, por não honrarem com seus custos legais, em tese, podem possuir vantagem na apresentação de propostas de preços no certame e isso vir a se refletir no julgamento da licitação." Dias Toffoli, ministro do STF.

"Seguramente, a questão (das casas de apostas online, as bets) merece uma disciplina, regulamentação estreita, para que os hábitos não se transformem em vícios. Vícios devem ser coibidos através da educação ou de uma regulamentação bastante estrita." Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco.

"É uma tarefa difícil fazer previsão econômica com cenário externo muito volátil, à medida que tem guerra no Oriente Médio, e outros choques que impactam a projeção. Numa política internacional mais conturbada, qualquer choque no câmbio, petróleo, vai impactar o resultado da balança." Herlon Brandão, diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).