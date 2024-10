"A incidência de pragas e doenças nas lavouras leva à perda de 20% a 40% dos alimentos no mundo. O Brasil produz alimento para cerca de 1 bilhão de pessoas. Precisamos buscar soluções para proteger a produção. Esse caminho é o da biotecnologia." Fernando Prudente, agrônomo e líder de Produtos de Soja e Algodão da Bayer no Brasil.

"A economia japonesa está prestes a escapar da deflação." Shigeru Ishiba, novo primeiro-ministro do Japão.

"Estima-se que o mercado de apostas também pode repercutir no orçamento da saúde, uma vez que, com a inclusão de ações voltadas à população com vício nas bets, haverá possibilidade de um aumento significativo nos atendimentos em saúde mental realizados na Atenção Primária à Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial." Ministro Bruno Dantas, presidente do TCU.

"O Porto de Rio Grande já tem uma infraestrutura robusta e eficiente. Qual é a lógica de criar um novo porto quando temos uma capacidade ociosa significativa aqui? Precisamos concentrar esforços em modernizar e maximizar o uso do que já está em operação." Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita de Pelotas e presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), entidade contrária à construção do Porto Meridional em Arroio do Sal.