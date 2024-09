"Nos dois primeiros mandatos de Lula, os economistas diziam que o PIB potencial era de 3,5%; no período de crise, de 2015 a 2020, era de 1,5%; no pós-pandemia, de 2% a 2,5%. É sempre uma discussão sobre os últimos anos, olham o retrovisor." José Luis Oreiro, professor do Departamento de Economia da UnB.

"É uma luta perdida essa de tentar evitar o uso de IA dentro das repartições. Nosso trabalho é dizer: 'Olha, faça sua avaliação de risco e defina quando utilizar uma solução desse tipo'." Juliano Ferreira, diretor do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Abin.

"Quando um lutador de boxe perde uma luta, as primeiras palavras que saem de sua boca são: 'Eu quero uma revanche'." Donald Trump, candidato republicano à presidência dos EUA sobre o debate com a democrata Kamala Harris.

"Os setores produtivos do Rio Grande do Sul estão respondendo de forma eficiente à crescente demanda por bens de consumo, especialmente por parte da população que está reconstruindo seus lares e negócios. Isso demonstra o impacto positivo dos incentivos oferecidos pelo governo e a capacidade de adaptação e resiliência dos setores produtivos diante das adversidades." Pricilla Santana, secretária da Fazenda do RS.