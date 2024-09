Flavio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal

"O crime ambiental, hoje, movimenta entre US$ 110 a US$ 280 bilhões anualmente, causando prejuízos de até US$ 9 bilhões em impostos, ou seja, existem grupos poderosos que se aproveitam da população local para executar os seus crimes e nessa lógica está o desmatamento ilegal, diretamente ligado à ocorrência de queimadas." Leila Barros (PDT-DF), senadora.

"Foi demonstrado que quase todas as regiões do País experimentaram um aumento significativo na frequência dos dias consecutivos secos desde o ano de 1960. Esse aumento progressivo é um indicador claro de que as mudanças climáticas já estão impactando significativamente o clima no Brasil." Lincoln Alves, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

"A fumaça dos incêndios florestais libera substâncias tóxicas que acabam gerando uma reação inflamatória nas vias aéreas e alguns sintomas, especialmente em pacientes que têm doenças respiratórias predisponentes, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica." Amanda Guimarães, pneumologista do Hospital Moinhos de Vento.

"Nós não podemos normalizar o absurdo. O Brasil vive uma verdadeira pandemia de queimadas que deve ser enfrentada". Flávio Dino, ministro do STF.