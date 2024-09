"Onze meses (guerra entre Israel e Hamas). Já são suficientes. Ninguém pode continuar a suportar isso. A humanidade deve prevalecer. Cessar-fogo, já." Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência da ONU de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina.

"Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto." Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial.

"Do ponto de vista clássico, choques de oferta não são combatidos pelo Banco Central. A instituição, nesses casos, tem que combater os efeitos secundários. Porém, o que está acontecendo na questão do clima é que os choques climáticos não são mais nem aleatórios nem temporários, são tendência." Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central.

"Se investirmos em captura e utilização de carbono na fabricação do etanol, por exemplo, teremos condição de transformar um combustível, que hoje é neutro, em negativo. Isso vai ser fundamental para que, no futuro, a gente consiga alcançar a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa." Márcio Rojas da Cruz, coordenador Geral de Ciências do Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.