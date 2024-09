"As mudanças climáticas estão impactando nosso mundo com consequência e frequência crescentes, e a necessidade de pensar em estratégias de resiliência no ambiente construído das cidades nunca foi tão crítica." Sandrino Beltrane, diretor de Desenvolvimento de Negócios do Green Business Certification Inc. (GBCI) no Brasil.

"Deixar familiares e amigos cientes sobre a vontade de ser doador é essencial para que essa decisão possa ser respeitada. A negativa familiar continua representando mais de 40% dos motivos de recusa à doação de órgãos e impede que consigamos reduzir uma lista de espera que só cresce no Brasil." José Camargo, diretor médico do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre.

"Não acho que a gente vai ter um cenário tão benigno quanto se imaginava no final do ano passado (sobre a economia brasileira), nem tão preocupante como se imaginou em alguns momentos do segundo trimestre deste ano." Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

"Lamento constatar que a reforma trabalhista não entregou os resultados que prometeu. Não pacificou conflitos. A redução do número de processos foi momentânea. No segundo momento já começou a subir de novo." Lélio Bentes Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).