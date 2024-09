"O importante é saber se Gabriel Galípolo (escolhido diretor de Política Monetária do Banco Central) vai ser um servo do Lula para fazer as maluquices de baixar o juros na canetada ou se vai manter a linha, quase unânime no BC, de tomar as decisões com responsabilidade." Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador.

"A construção precisa ser mais resiliente e mais rápida. A reforma tributária vai trazer a necessidade de mais industrialização. A construção popular exigirá mais tecnologia para ser entregue de forma mais rápida, em sistemas modulares." Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS.

"Setembro será chave para as obras na pista do Salgado Filho, porque é o mês com o maior índice pluviométrico. Nosso planejamento considera o índice histórico." Cássio Gonçalves, diretor de Infraestrutura e Manutenção da Fraport.

"Esse negócio de destruir tudo que o Estado pode fazer, achando que o setor privado é melhor, é mentira. O setor privado tem de ser bom; e o Estado tem de ser bom. Não quero Estado máximo nem Estado mínimo. Quero um Estado que cumpra com a sua função de Estado. E essa função é fazer sentir que todos possam participar das coisas que esse País consegue produzir." Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.