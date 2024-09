Oscar Frank, economista da Câmara de Dirigentes Lojistas POA

"Os países do ocidente estão brincando com fogo." Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

"Tenho acompanhado de perto o desenvolvimento do Brasil. O País é um mercado vibrante e diversificado, com uma economia cheia de oportunidades e um ecossistema de inovação em expansão. É capaz de se adaptar e é resiliente, com um ambiente de negócios que continua a evoluir." Rajesh Ganesan, presidente da ManageEngine, indiana de tecnologia.

"Qualquer acréscimo que no futuro venha a acontecer do imposto sobre a renda, ele vai ser compensado com a redução do imposto ao consumo." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

"Está bastante incerto o que pode acontecer com o Copom. O nosso cenário base continua sendo que há condições de acomodação que permita com que o Banco Central não suba juros." Mário Leão, presidente do Santander Brasil.

"O consumidor sempre vai priorizar o que é essencial. Além das restrições logísticas, por conta do fechamento do aeroporto Salgado Filho, as famílias cortam viagens e saídas para restaurantes para focar no que consideram essencial." Oscar Frank, economista da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-POA).