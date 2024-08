"Aproveitar o potencialmente offshore já é uma realidade no mundo. Não é uma coisa de cientista maluco. O nosso potencial eólico (brasileiro) nesse ambiente, ouso dizer, é superior a qualquer lugar do mundo." Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras.

"Todo o nosso processo produtivo hoje é reciclável, sustentável. Tudo é circular, como as embalagens plásticas, que são produzidas a partir da reciclagem do nosso resíduo. O fato de exportarmos nos fez buscar soluções muito antes do restante do mercado brasileiro fazer isso. Nós fazemos há pelo menos 20 anos." Ricardo Pettenati, CEO da Pettenati, empresa têxtil de Caxias do Sul.

"A CUT espera que o STF trace os necessários limites para que a ordem constitucional e o arranjo de equilíbrio entre capital, trabalho, tecnologia e Estado sejam preservados nos moldes da Constituição de 1988, com a prevalência do trabalho humano e decente." Ricardo Quintas Carneiro, advogado da CUT.

"Enquanto o Brasil não se preparar e (preparar) o seu sistema de Justiça, suas autoridades, para uma ágil produção de provas, o que a gente vai ter são inquéritos e processos baseados em provas frágeis, produção de nulidades, o que acaba favorecendo os acusados." Diego Diehl, do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais.