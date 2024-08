Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul

"Os governos vêm e vão, mas as entidades têm perenidade e capacidade de análise. Precisamos construir uma agenda comum, com poucos itens, mas relevantes, com as entidades privadas e com a coordenação do setor público e outros setores da sociedade. Precisamos de um senso de prioridade, com mecanismos de acompanhamento e fiscalização." Aod Cunha de Moraes, economista e ex-secretário da Fazenda do RS.