“A oportunidade no momento é mostrarmos que a nossa região é um polo atrativo para quem quer trabalhar. Temos uma oferta de vagas muito grande. Hoje, somente em Bento Gonçalves, são 460 vagas abertas. Existem muitas oportunidades.” Vanderlei Mesquita, coordenador do FGTAS/Sine Bento Gonçalves, no evento Mapa Econômico do RS na Serra Gaúcha.