"A Comissão de Ética da Presidência nunca condenou nenhum suposto caso de corrupção, dos milhões desviados, que eu saiba. Eu não tenho uma única suspeita, zero. Me sinto honrado em ser condenado por um comitê desse e ele me considerar uma pessoa que não segue a ética deles." Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que teve aplicada infração ética por manifestações nas redes sociais.

"Com todas as dificuldades que enfrentamos, a duplicação (da ERS-734, na entrada de Rio Grande) finalmente começou a aparecer. Temos um segmento de 2,5 km que está passando pelo processo de execução da camada de asfalto, a parte final." Luciano Faustino, diretor-geral do Daer.

"Nosso País tem sido um modelo de acolhimento e integração, oferecendo um lar para aqueles que fugiram de conflitos e inundações. No entanto, é preciso reconhecer que há lacunas importantes." Andrea Zamur, oficial de Reassentamento e Vias Complementares da Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

"O pequeno, médio e grande produtor perdeu todas as condições de se recuperar sozinho. O Rio Grande do Sul, que é a quarta economia do País, está na UTI." Pedro Westphalen (PP-RS), deputado federal.