Maria da Penha, biofarmacêutica que dá nome à lei de combate à violência contra a mulher

"Em contraste com o processo de aumentos nas taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos, a economia do Japão não está em uma situação em que o banco pode ficar para trás se não aumentar a taxa de juros em um determinado ritmo." Shinichi Uchida, vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

"A nova política industrial leva em conta os principais desafios do SUS e atua para reduzir as vulnerabilidades produtivas e tecnológicas, ampliando o acesso da população à saúde. Essa é uma das prioridades do Plano Mais Produção." José Luís Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

"Estamos bastante satisfeitos com os resultados consistentes deste trimestre, que demonstram a força e a solidez das nossas diferentes linhas de negócios." Milton Maluhy, presidente do Itaú, sobre o registro do lucro líquido de R$ 10 bilhões no período.

"O medo não me faz recuar, pelo contrário. Avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. E possamos avançar por mais 18 anos por uma vida sem violência." Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica que há 18 anos dá nome à lei de combate à violência contra a mulher.