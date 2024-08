"Um dos grandes desafios nossos é a reafirmação da cultura como um espaço de afirmação da diversidade cultural no mundo e também um espaço de inclusão e cidadania. É muito importante ter os países do G-20 consensuando uma declaração nesse sentido." Breno Melo, assessor de Assuntos Internacionais do Ministério da Cultura do Brasil.

"O novo leilão de lotes no Distrito Industrial da Restinga tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico do bairro mais populoso da Capital, com a geração de novos negócios, emprego e desenvolvimento social." Tomás Holmer, diretor de Administração e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

"Seria nossa escolha buscar diálogo ou confronto, mas nossa lição e conclusão dos últimos 30 anos é que o confronto é pelo qual devemos estar mais completamente preparados." Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte.

"O fechamento do Centro Obstétrico e Maternidade do Hospital Mãe de Deus impacta não apenas na maternidade, para as gestantes darem à luz, como também é muito grave devido à UTI neonatal. Perder esses leitos para atendimento aos recém-nascidos é preocupante." Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers).