"A regra fiscal está valendo e o presidente Lula vai cumprir essa regra. Ele determinou a todos os ministros que há que se cumprir a regra do arcabouço fiscal." Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais.

"No final de junho, houve uma expectativa de menor volume de chuvas para julho, o que se confirmou na maior parte do País. Porém, o volume de chuvas na região Sul em julho contribuiu para a definição da bandeira verde em agosto." Sandoval Feitos, diretor-geral da Aneel.

"Não podemos ser complacentes e declarar vitória contra a inflação neste momento, porque ainda há pressões inflacionárias no Reino Unido." Huw Pill, economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE).

"É nas dificuldades que precisamos criar as oportunidades. E neste momento, ainda um pouco atordoados com todos os danos sofridos pela economia gaúcha com as cheias de maio, todos estamos pensando em alternativas para alavancar o Rio Grande do Sul como um todo, novamente. Por isso, a Expodireto terá uma função ainda maior em apontar os rumos para o setor." Nei Manica, presidente da cooperativa Cotrijal, que organiza a Expodireto, uma das maiores feiras do agronegócio internacional.