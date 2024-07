"Estabelecer objetivos de médio e longo prazo. Por isso, é necessário que o Estado tenha condições de desenvolver as capacidades dos cidadãos, das empresas e dele mesmo." Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República.

"Quando se tem um produto como o diesel russo, vendido a preço abaixo do mercado internacional por conta dos embargos, isso reduz a diferença entre o preço do importado e do que é fabricado no País. Um diesel mais barato é bom para o Brasil. Mas, mesmo com a presença do produto russo, ainda há uma defasagem no preço da Petrobras." Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

"O momento é de estagnação (empreendimentos imobiliários em Caxias do Sul). Um projeto novo precisa, no mínimo, de um ano para maturar e mais dois ou três para se concretizar. Este hiato que estamos vivendo terá reflexos lá na frente." Rodrigo Postiglione, ex-presidente do Sinduscon Caxias do Sul.

"Os trabalhos têm sido intensos no Aeroporto Salgado Filho. Traçamos com muita cautela e zelo este projeto, que vai avançando a cada semana. Em breve retomaremos a operação, conectando o Rio Grande ao País e ao mundo." Edgar Nogueira, vice-presidente de operações da Fraport Brasil.