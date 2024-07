Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI

"Com o mundo virtual, diminuiu a quantidade de dinheiro em circulação, em papel moeda. E um roubo tem pena mais agravada do, que por exemplo, um golpe, além de ter mais risco de entrar em confronto com a Polícia Militar. Portanto, (é necessário) o investimento nas Polícias Civis, que precisariam se reinventar a partir dessa nova dinâmica." Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.