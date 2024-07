"Impulsionar criptomoedas é um plano estranho para um grande partido , dado o papel pequeno que ele desempenha na economia." Robert Weissman, presidente do grupo de defesa do consumidor Public Citizen, que acredita que o destaque do tema na plataforma Republicana nos EUA reflete o lobby das criptomoedas.

"Programas de combate à fome e à pobreza exigem capacidade fiscal e, por infeliz coincidência, os países com alta frequência de fome também têm alto índice de endividamento." Mauricio Lyrio, embaixador e secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

"O partido entra na eleição em uma condição incomparavelmente melhor do que em 2020. Vamos eleger mais prefeitos e ter um desempenho melhor mesmo nas cidades em que não vencermos." Humberto Costa, senador e coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT.

"A questão da habitação não é um assunto rápido de ser resolvido. Entre o anúncio de um projeto e a colocação dele em prática há uma distância muito grande. Sobre a crise climática que assolou o Estado, não tenho dúvida de que daqui dois ou três anos diremos que ela foi 100% superada." Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre.