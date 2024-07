"Se não mudarmos os padrões de comportamento de homens (sobre crimes contra mulheres) e não conseguirmos envolvê-los nesse processo, vamos continuar falando de metade da população que está morrendo pela outra metade." Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

"Desde 2016, o Brasil enfrentava quedas crescentes nas coberturas vacinais infantis. Depois de conquistas como a erradicação da varíola e a eliminação da circulação do vírus de poliomielite, o Programa Nacional de Imunizações encontrou forte risco, mas conseguimos reverter esse cenário." Nísia Trindade, ministra da Saúde.

"A concessão de créditos a juros reduzidos é um pequeno incentivo ao empresariado gaúcho e, por si só, insuficiente." Fabio Brun Goldschmidt, advogado e sócio-fundador do Andrade Maia Advogados.

"A ciência já havia previsto os efeitos das mudanças climáticas, mas infelizmente elas foram sentidas de forma mais forte e intensa pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos a possibilidade ou o direito de sairmos iguais dessa tragédia. Nós não podemos não estar preparados para os próximos eventos climáticos que irão acontecer." Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema).