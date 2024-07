"Espero que o Senado corrija algumas decisões da Câmara. Agrotóxicos e ultraprocessados têm de estar no imposto seletivo, inclusive para subsidiar o fato de não ter imposto para frutas, verduras e proteínas." Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

"Chegamos a um projeto final robusto e consistente, que vai reestruturar as carreiras, fornecendo regras claras para promoções e progressões, tornando mais atrativo o trabalho na administração pública estadual." Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS.

"No primeiro semestre vimos um redesenho das exportações de carne suína do Brasil. Antes responsável por mais de 50% das nossas exportações, os embarques para a China têm retraído e sido substituídos pelas vendas para outros mercados relevantes, como Filipinas e Japão, que assumiram respectivamente o segundo e terceiro lugares como maiores importadores em junho." Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.

"Esse episódio (catástrofe climática) não pode tirar o ânimo do investidor e a criação de oportunidades para as pessoas." Derly Fialho, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.