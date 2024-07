"As mudanças climáticas são uma realidade. Precisamos estar muito bem estruturados e protegidos. Isso envolve sistemas de proteção, novo planejamento urbano, desassoreamento de rios e infraestrutura resiliente para suportar as pressões, como aeroportos e rodovias estruturadas." Eduardo Leite, governador do RS.

"O BNDES não tem poupado esforços e trabalho para a reconstrução econômica do Rio Grande do Sul, recuperando os empregos, salários e reconstruindo com plenitude a vida da população gaúcha." Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital para Pequenas e Médias Empresas do BNDES.

"O combate à receptação de celulares é essencial para diminuir os índices de roubo e furto na cidade. A colaboração dos comerciantes é importante nesse processo, pois ao recusarem a compra de aparelhos de origem suspeita, desestimulam a ação criminosa." Cleiton Silvestre Munhoz, delegado titular da 18ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

"Envelhecer com dignidade e qualidade de vida é um direito de todos. Os idosos são cidadãos que trabalharam e contribuíram para a sociedade e precisam ser tratados com respeito e dignidade." Capitão Martim, deputado estadual (Republicanos).