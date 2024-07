"Por ano, se são R$ 700 bilhões de estoque e a União deixa de arrecadar 4%, seriam R$ 28 bilhões. Mas na verdade a União não está recebendo. A União finge que recebe, o Estado finge que paga e a dívida vai aumentando. Estamos dando uma forma de equalização." Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, sobre o projeto de lei de renegociação das dívidas dos estados com a União.

"A campanha do governo do RS parte da riqueza da nossa cultura e da nossa identidade para reforçar o potencial turístico do Estado, e assim alavancarmos um importante segmento econômico." Tânia Moreira, secretária de Comunicação.

"O governo federal deve ter um compromisso sério de redução de gastos para passar credibilidade de que está engajado no controle da inflação, equilibrando as políticas fiscal e monetária." Laís Martins Fracasso, sócia da Fundamenta Investimentos.

"Proponho que o fundo (juros mensais quitados pelos estados) seja igual ao valor da renúncia, da redução de encargos que os estados endividados terão. Se os estados endividados vão diminuir 2% (o pagamento de juros), que o fundo seja abastecido com 2% também de receitas. E que a regra de distribuição leve em consideração as desigualdades regionais." Rafael Fonteles (PT), governador do Piauí.