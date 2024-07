"Estamos observando que as classes C, D e E estão acessando mais categorias como chocolates, salgadinhos, refrigerantes e cervejas. Há uma busca maior por essas categorias, que anteriormente tinham um papel mais complementar na cesta de compras." Renan Morais, diretor de Compras da Kantar.

"Sinto-me encorajada ao ver os esforços dos membros para utilizar a OMC e outros espaços para encontrar soluções para as suas diferenças." Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"O papel que uma plataforma digital tem para o shopping é ser uma extensão de conveniência, de serviço, de praticidade e de fidelização para o cliente que já frequenta esse shopping." Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail.

"O câncer de bexiga tem como principal fator de risco o tabagismo, relacionado a mais de 50% dos casos." Luiz Otavio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.

"O salário-mínimo é uma variável que deve, sim, ser reajustada ao longo do tempo em termos reais, refletindo ganhos de produtividade da mão de obra. As aposentadorias e pensões deveriam ser reajustadas apenas pela inflação, mantendo o poder de compra ao longo do tempo." Bráulio Borges, pesquisador do Ibre/FGV.