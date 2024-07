"Nosso plano é investir na indústria britânica para que haja mais empregos decentes pagando bons salários que, por sua vez, ajudem a reconstruir as finanças familiares." Rachel Reeves, ministra das Finanças do Reino Unido.

"Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar porque nós temos responsabilidade de cuidar desse País." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República.

"Apesar do crescimento de 14,6% das vendas no primeiro semestre, apresentamos um cenário de estabilização, com produção estagnada. As exportações caíram 28,3% e houve uma alta desenfreada das importações." Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

"O povo do MST tem muitos candidatos nos assentamentos. Só que acabam saindo bons candidatos e também outros que não são bons, abrindo espaço para partidos sem compromisso com a reforma agrária." João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST.

"Não vamos nos render aos ventos do derrotismo, nem no The New York Times nem em qualquer outro lugar. Somos inspirados pelo espírito de vitória." Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.